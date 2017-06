Thais Fersoza revela que se frustou por amamentar primeiro filho por só três meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Thais Fersoza, grávida de Teodoro, seu segundo filho com o cantor sertanejo Michel Teló, falou sobre a amamentação de Melinda, a primogênita do casal. "Não foi tão simples para mim. Fiquei até um pouco frustrada. Cada vez que eu ficava mais frustrada, menos o leite descia", disse a atriz em vídeo compartilhado no seu canal no YouTube. "Como eu estava vendo que o leite estava diminuindo, tudo que eu não fiquei foi tranquila. E aquilo foi me deixando muito angustiada. E, infelizmente, acabou prejudicando mesmo". Para fala sobre o assunto com seus seguidores, a artista contou com a participação da enfermeira neonatal Renata Henrique, que a ajudou durante os primeiros meses com a filha. Segundo Thais, Melinda "era preguiçosa, deitava no peito e dormia". "Fiz tudo que podia. Cheguei em um limite de exaustão e de até machucar o peito. Tive que partir para a fórmula muito antes do que eu queria. Com três meses e pouquinho, quase quatro meses. Tive que entender e deixar de ser egoísta. Achava delicioso ver ela mamando, mas não conseguia", afirmou. TEODORO No começo do mês, a atriz compartilhou, na rede social Instagram, detalhes do quarto de Teodoro; música é o tema da decoração. A parede do local foi decorada com a partitura da canção "Presente do Senhor", feita especialmente para o caçula. "Assim como a Melinda teve, a gente também fez uma música para o nosso gurizinho". Teodoro deve nascer em meados de julho.