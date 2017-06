Senado promulga proposta que muda Constituição para permitir vaquejada

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, SP (FOLHAPRESS) - O Senado promulgou nesta terça-feira (6) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que regulamenta a vaquejada no país. Apesar de prática popular em cidades do interior do Nordeste, a vaquejada é um tema controverso. No ano passado, o STF (Supremo Tribunal Federal) considerou inconstitucional uma lei estadual do Ceará que regulamentava a atividade. Para superar a restrição, o Congresso aprovou proposta que alterou a Constituição. Mesmo assim, entidades de proteção dos animais prometem ingressar com novos questionamentos no STF. Ao relatar uma ação sobre o tema, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, disse haver "crueldade intrínseca" na vaquejada. Após o ato de promulgação, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que a atividade movimenta 700 mil postos de trabalho. Disse ainda que os animais "serão preservados". Durante a cerimônia no Senado, visitantes e parlamentares usaram chapéus típicos da prática. A vaquejada consiste numa corrida entre dois vaqueiros montados a cavalo que têm o objetivo perseguir e derrubar um boi, puxando-o pela cauda numa pista de areia com 100 metros de comprimento.