Nascem os filhos gêmeos de Amal e George Clooney

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada Amal Clooney, mulher do ator George Clooney, deu à luz nesta terça (6). Os gêmeos receberam os nomes de Ella e Alexander. De acordo com a agência de notícias Associated Press, um assessor do casal confirmou a informação e disse que "todos estão bem, saudáveis e felizes". Ele ainda brincou que "George está sedado e deve se recuperar em alguns dias". A confirmação da gravidez de Amal aconteceu em fevereiro. Pouco depois, a mãe do ator, Nina Clooney, disse que seria avó de um menino e uma menina. Os dois se casaram em setembro de 2014. Nascida no Líbano, Amal é advogada internacional de direitos humanos e também ativista.