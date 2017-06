Banda curitibana abrirá Festival João Rock

(foto: Leonardo Canhas/Assessoria)

É de Curitiba uma das bandas vencedoras do Concurso realizado pelo Festival João Rock que tem como objetivo destacar a cena independente do rock e seus subgêneros. Machete Bomb irá abrir os trabalhos no mesmo palco que tocarão CPM22, Pitty, Emicida e convidados, Humberto Gessinger, Armandinho, Nando Reis, O Rappa e Capital Inicial no dia 10 de junho no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto.

Machete Bomb foi escolhida juntamente com a banda NDK de Jundiaí, após empate técnico na grande final do concurso, que envolveu três grupos. Antes disso, eles passaram pelo crivo do público, ficando entre as 20 mais votadas através do site do evento e sendo escolhida por um júri como uma das três melhores para a apresentação final que ocorreu no último dia 03, em Ribeirão Preto.

“A sensação de ganhar é maravilhosa. A apresentação final permitiu que a gente conhecesse e trocasse experiências com as outras bandas. E o festival é isso. Essa troca de sons resultando em uma energia única e é essa experiência que queremos passar durante a apresentação no dia 10.”, comentou Otávio Madu que toca cavaco. O grupo tem ainda na sua formação Vitor Salmazo, no vocal, Rodrigo Suspiro no baixo, Rodrigo Spinardi na percussão e Daniel Perim na bateria.

A Machete Bomb traz desde 2013 a proposta de fazer um som único. Uma mistura de rock, samba e rap, ou um “heavy samba" como eles mesmo se classificam. A mistura inusitada já rendeu dois discos, 'O Samba do Sul', e o mais recente, 'A Saga do Cavaco Profano' que traz músicas com temas como, mídia, política, comodidade, obediência, autocrítica e o egocentrismo carregados de efeitos e personalidade.



Serviços

Data: 10 de junho de 2017

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Palco João Rock: Machete Bomb, NDK, CPM22, O Rappa, Emicida e convidados, Armandinho, Humberto Gessinger, Nando Reis, Capital Inicial e Pitty

Palco Brasil - Edição Nordeste: Zé Ramalho, Lenine, Nação Zumbi e Alceu Valença

Palco Fortalecendo a Cena: Medulla, Selvagens a Procura de Lei, 3030, Haikaiss e Cidade Verde Sounds

Informações:Através do site oficial www.joaorock.com.br

Ingressos falsos

A organização do João Rock alerta para a comercialização de ingressos falsos. Os acessos a todos os setores do evento foram vendidos exclusivamente nos pontos de venda físicos, nas lojas Ophicina no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto e do Novo Shopping e no site oficial www.joaorock.com.br. As vendas foram totalmente encerradas nesta segunda-feira.