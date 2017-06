Líder do governo faz pedido que pode constranger STF e PGR

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou nesta terça-feira (6) um requerimento ao Conselho de Ética que pode gerar constrangimento ao STF (Supremo Tribunal Federal) e à PGR (Procuradoria-Geral da República). Jucá pede que o STF envie ao Conselho a relação de todos os senadores que são alvo de procedimentos na corte, o tempo de duração dos processos, o motivo da apuração e o ministro relator de cada caso. De acordo com o requerimento, o objetivo é dar "razoável celeridade na conclusão dos procedimentos investigatórios e processos judiciais" que envolve senadores, "a fim de esta Casa melhor apurar os fatos e responsabilidades desses parlamentares". Jucá, que é alvo de inquéritos da Lava Jato, tem criticado a "demora" do Judiciário em conclui-los. Se o requerimento for aprovado pelo colegiado, isso abrirá espaço para críticas sobre o tempo de duração dos procedimentos que envolvem parlamentares. Além disso, a medida possibilita que a comissão convide ministros e procuradores para prestar explicações sobre o andamento dos processos.