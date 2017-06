Chuvas causam alagamentos em bairros de Curitiba

(foto: Everson Mizga)

Diversas regiões de Curitiba foram alagadas devido as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta terça-feira (6).

Vários bairros da capital tiveram problemas por causa do tempral: Centro, Rebouças, Alto Boqueirão, Água Verde e Cajuru foram alguns dos que mais sofreram com a força da água.

NO PARANÁ

Relatório da Defesa Civil do Paraná indica que a chuva que atinge o Estado desde a segunda (5) afetou pelo menos treze cidades: Campo Magro, Candoi, Chopinzinho, Jaguariaíva, Marilândia do Sul, Palmital, Pitanga, Ponta Grossa, Prudentópolis, Querência do Norte, Reserva Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. São pelo menos 749 pessoas afetadas, 140 casas danificadas, quatro casas destruídas e 32 pessoas desalojadas.