Vários bairros da capital tiveram problemas por causa do tempral que atingiu a cidade nesta terça-feira (6). No CIC foram cerca de 100 casas afetadas pela chuva. Um grande ponto de alagamento se formou no bairro Parolin e três barracos caíram Equipes da Guarda Municipal e da Administração Regional estiveram no local atendendo os moradores.

Até o Terminal do Boqueirão chegou a registrar pontos de alagamento, mas estava funcionando no final da tarde. Além disso a Prefeitura contabilizou pequenos alagamentos na área do Mercado Central, na Rua da Cidadania, e a calha teve a tubulação danificada.

A Prefeitura de Curitiba está trabalhando para atender os bairros com pontos de alagamento por causa das fortes chuvas que atingem a cidade nesta terça-feira (6/6). De acordo com levantamentos da Defesa Civil, Xaxim, Pinheirinho, Santa Quitéria, Cajuru, CIC e Parolin sofrem com as enchentes após o acúmulo de 102 milímetros de água – o total esperado para todo os mês de junho em Curitiba.

São 22 equipes da Secretaria de Obras trabalhando pela cidade, desentupindo bueiros e retirando a vegetação que foi arrastada pela chuva para dentro das galerias e impedir novos alagamentos. A Guarda Municipal faz monitoramento em todas as regionais. Foram registrados até agora apenas danos materiais, sem vítimas.

De acordo com a URBS, há bloqueios e desvios de ônibus no cruzamento das ruas Alferes Poli e Brasílio Itiberê. Na Wenceslau Brás, há desvio de uma quadra, sem perda da parada em tubo.

No início da tarde, a Cosedi inspecionou um muro que caiu no Pilarzinho, na Rua Álvaro Moleta. A residência será interditada e os proprietários notificados para a construção de um muro de arrimo.

Educação

Foi registrado alagamento no CMEI Vila Torres, no Parolin. As crianças estão na sala da diretora aguardando a chegada dos pais. Na CIC, houve alagamentos na Escola Municipal Dario Vellozo e no CMEI Barigui I.

NO PARANÁ

Relatório da Defesa Civil do Paraná indica que a chuva que atinge o Estado desde a segunda (5) afetou pelo menos treze cidades: Campo Magro, Candoi, Chopinzinho, Jaguariaíva, Marilândia do Sul, Palmital, Pitanga, Ponta Grossa, Prudentópolis, Querência do Norte, Reserva Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu. São pelo menos 2552 pessoas afetadas, 209 casas danificadas, quatro casas destruídas e 40 pessoas desalojadas.