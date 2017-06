Procuradoria denuncia procurador suspeito de ser infiltrado por Joesley

REYNALDO TUROLLO JR. BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério Público Federal denunciou nesta segunda-feira (5) o procurador Ângelo Goulart Villela sob acusação de corrupção passiva, violação de sigilo funcional e obstrução à investigação de organização criminosa, em decorrência da delação da JBS. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria Regional da República da 3ª Região ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) porque Villela, apesar de estar cedido à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, no período dos supostos crimes, era originalmente lotado na Procuradoria da República em Osasco (SP). O advogado Willez Tomaz também foi denunciado, sob acusação de corrupção ativa, violação de sigilo e obstrução de investigação. Os dois estão presos desde 18 de maio, quando foi deflagrada a Operação Patmos, por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin. A Procuradoria Regional manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva deles. Em sua delação, Joesley Batista, um dos donos da JBS, afirmou que o procurador Villela receberia uma "ajuda de custo" de R$ 50 mil por mês para vazar informações sigilosas sobre investigações do Ministério Público. O advogado Tomaz seria o intermediário entre a JBS, interessada nas informações, e o procurador. Villela integrava a força-tarefa da Operação Greenfield, que investiga um suposto esquema de uso irregular de recursos de fundos de pensão. A suspeita é que uma das empresas do grupo J&F, que controla a JBS, tenha sido beneficiada. Segundo a delação de Joesley, o escritório do advogado Willer Tomaz foi contratado pela J&F por R$ 8 milhões, sendo a metade desse valor como pagamento inicial e o restante após o êxito da ação, que seria o arquivamento da investigação da Greenfield. Tomaz, segundo Joesley, contou que dava uma "ajuda de custo" de R$ 50 mil para Villela em troca de informações. O empresário, porém, disse não saber se o dinheiro foi de fato repassado. O responsável pelo departamento jurídico da J&F, Francisco de Assis e Silva, também delator, confirmou aos investigadores a história contada por Joesley. OUTRO LADO A reportagem não conseguiu localizar os advogados do procurador Ângelo Villela na tarde desta terça (6). João Marcos Braga, advogado de Willer Tomaz, afirmou que só vai se manifestar no processo.