Depois do 'Zorra' e 'Amor & Sexo', Mariana Santos estreia em novela

DIEGO BARGAS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rosto de Mariana Santos é bem conhecido na TV. A atriz esteve por mais de dez anos no "Zorra" (versão antiga e atual) e faz parte da bancada do "Amor & Sexo" desde a primeira temporada. Ainda assim, "Pega Pega" é sua novela de estreia. "É uma grande sorte estar em uma novela como essa. A gente trabalha para ter essas oportunidades", diz, mas garante que nunca foi atrás: "Sempre sonhei em exercitar a minha profissão. Comecei no teatro, vim pra TV, fui para o 'Zorra', que foi uma escola, depois o 'Amor e Sexo'. Eu queria algo novo, mas não fui atrás. Sigo o fluxo natural das coisas." A atriz ficou conhecida no "Zorra Total" com o bordão "mulher solteira não pode dar bobeira". "Fiz de tudo no Zorra, mas geralmente no humor a gente fica taxado, e era teatro de revista, com humor caricato, e eu tinha uma coisa meio vedete. Acho incrível fazer algo agora que não tem nada a ver com isso. A gente fica esperando que alguém nos veja." O diretor Luiz Henrique Rios a escolheu a dedo para interpretar Maria Pia, uma mulher que vive um amor platônico por Eric (Mateus Solano). "Ela é uma mulher que pode existir. Ama esse homem, vive a vida dele e tem a certeza de que ele vai casar com ela." A personagem terá grande importância na trama: É a única que sabe quem são os autores do roubo que move a história. BRIDGET JONES Mariana revelou à reportagem que se inspirou em Bridget Jones, personagem britânica cheia de desilusões amorosas e profissionais, que fez sucesso primeiro nos livros e depois nos cinemas. "Ela é cômica, mas é dentro da história. Não é nada caricata. Ela é sozinha, mora com os pais, e a mãe faz bullying com ela, quer que ela seja diferente. Tem drama também, ela sofre", disse. Em cena, a atriz usa enchimento para tirar as formas do corpo."Ela come muito porque tem baixíssima autoestima. Mas isso não é uma piada, é uma mulher totalmente possível. Ela compensa toda a frustração, amargura, mágoa, angústia de não ter o amor do Eric, comendo." "Pensei em engordar mas o enchimento foi o suficiente. Não tenho a menor vaidade", revela Mariana, sobre as curvas da personagem, e diz que se considera uma mulher "normal": "Não sou gorda nem magra. Como direitinho, faço exercício, mas tenho coxa grossa."