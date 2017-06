Eri Johnson é bobo em novela inspirada em 'Game of Thrones'

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record divulgou, em seu canal no YouTube, uma chamada de "Belaventura", sua novela inspirada em na série "Game of Thrones". No vídeo, Eri Johnson aparece vestido de bobo da corte, contando como será o programa.

Sem data de estreia, a novela contará a disputa de vários reis pelo trono de Belaventura, sinopse claramente influenciada pela série da HBO, cuja penúltima temporada estreia em breve.

No vídeo, também aparecem Kadu Moliterno e Floriano Peixoto com roupas medievais. A chamada já rendeu uma paródia que circula na internet, em que a trilha da série americana é usada como música incidental.