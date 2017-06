Depois de seis anos, Robert Kubica volta a pilotar um carro de F1

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto polonês Robert Kubica voltou a pilotar um carro de Fórmula 1. Nesta terça-feira (6), seis anos após deixar a categoria, Kubica participou de um teste particular da Renault. Ao longo da sessão, realizada em Valência, na Espanha, o polonês pilotou um modelo E20 utilizado pela Lotus em 2012. O carro, porém, ganhou as cores utilizadas pela própria Renault em 2017. A notícia do teste foi divulgada pela imprensa europeia na véspera, com poucos detalhes. Nas redes sociais, a Renault —que não divulgou tempos das voltas do ex-piloto da própria equipe— justificou o sigilo a respeito do teste. “Precisamos esclarecer uma coisa. É verdade: é realmente Robert Kubica. De volta em um de nossos carros depois de seis anos”, diz a equipe em sua conta no Twitter. “Então, por que mantivemos tudo quieto? Foi um teste particular, para Robert. Mas podemos dizer o seguinte: Robert reclamou de aderência, falta de dirigibilidade, arrasto e tinha o maior sorriso depois de suas 115 voltas”, completou. O teste, no entanto, não foi o primeiro de Robert Kubica em monopostos ao longo desde ano. Em abril, o polonês testou um carro da GP3 na Itália; no mês seguinte, experimentou um carro da Fórmula E. O polonês está afastado da F1 desde fevereiro de 2011, quando —então titular da própria Renault— sofreu um acidente durante uma prova de rali. Desde 2013, entretanto, tem participado de provas offroad.