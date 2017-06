Fã de Anitta, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso conhece a cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pequena Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso, 35, e Giovanna Ewbank, 30, tem apenas três anos, mas já não esconde seu gosto musical: Anitta. A avó da menina foi quem fez a revelação. Em publicação divulgada na rede social Instagram, Deborah Ewbank, mãe de Giovanna, compartilhou uma foto do encontro entre as duas. "Titi visitando os pais no trabalho e conhecendo a ídola Anitta", disse. GAGLIASSO E EWBANK No sábado (3), os pais de Titi se sentiram incomodados com a presença do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e saíram mais cedo do UFC (Ultimate Fighting Championship) Rio 8 (UFC 212). O casal chegou à Arena Olímpica do Rio para acompanhar a participação dos lutadores brasileiros na competição. Animado, Bruno postou em sua conta no Twitter que estava perto do octógono do UFC para "passar bastante energia positiva pros brasileiros no @UFC de hoje!". Então os dois souberam da presença de Bolsonaro no evento e resolveram deixar o local para acompanhar a luta de Vitor Belfort e José Aldo em casa. "Já no meus aposentos, na frente da TV, e bem longe do Bolsonaro", escreveu Gagliasso na mesma rede social.