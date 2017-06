Corinthians soma quase R$ 5 mi com Everton Ribeiro, vendido ao Flamengo

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem grande história no Corinthians, do qual saiu há mais de seis anos, Everton Ribeiro é uma fonte de receitas do clube até os dias atuais. A transferência do Al Ahli-EAU para o Flamengo é mais uma operação que trará recursos aos cofres corintianos, que assim se aproximam de R$ 4,7 milhões em operações relativas ao meia. Com apenas 19 jogos no Corinthians, Everton Ribeiro foi liberado por Tite e vendido ao Coritiba por R$ 1 milhão no início de 2011. Na temporada anterior, emprestado ao São Caetano, havia sido destaque da Série B, o que motivou o interesse dos paranaenses na aquisição. Daquele negócio, o Corinthians manteve 10% de direitos econômicos e optou por não fazer a venda deles quando Everton Ribeiro, no começo de 2013, foi transferido para o Cruzeiro. Então, dois anos depois, quando o jogador foi negociado para o Al-Ahli por R$ 26 milhões, o clube recebeu mais duas vezes. Pelos 10% de direitos econômicos, ficou com R$ 2,6 milhões. E, por ser clube formador, ficou com mais R$ 618 mil, equivalente a 2,38% que tinha direito pelo período em que Everton Ribeiro esteve em suas divisões de base. Esse cálculo é feito pelo Rede do Futebol, site especializado no tema. Com a ida ao Flamengo, mais R$ 523 mil devem entrar nos cofres do Corinthians pelo mecanismo de solidariedade ao clube formador, regulado pela Fifa. Confira as vezes em que Everton Ribeiro rendeu dinheiro ao Corinthians: 1ª- R$ 1 milhão - venda ao Coritiba em 2011 2ª- R$ 618 mil – porcentagem de clube formador em 2015 3ª- R$ 2,6 milhões – 10% de direitos econômicos da venda ao Al Ahli 4ª- R$ 523 mil - porcentagem de clube formador a receber em 2017 Total: R$ 4,741 milhões