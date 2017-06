Funaro está convencido de que só a verdade o libertará, diz advogado

CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado do corretor Lúcio Bolonha Funaro, Bruno Espiñeira, faz uso de uma frase de efeito para responder às especulações de que seu cliente está negociando um acordo de delação premiada. "Sob a luz da Bíblia, Lúcio [Funaro] está convencido de que só a verdade o libertará", afirmou, em contato com a reportagem, nesta terça (6). "Ele é muito religioso. Está convencido disso. É tudo que posso dizer no momento". Funaro está preso na Papuda, no Distrito Federal, desde julho de 2016, por decisão da Justiça Federal do DF, na Operação Sépsis. Sua defesa tentou recursos para soltá-lo, mas nada deu certo até agora. Apontado como operador de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), também preso, ele é acusado de participar de um esquema de pagamento de propina para liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal. Nas perguntas feitas pela Polícia Federal ao presidente Michel Temer, os investigadores questionam sobre fatos que sejam "passíveis" de serem revelados por Funaro ou Cunha em eventual acordo de colaboração. Funaro já havia sido citado anteriormente por José Yunes, ex-assessor de Temer que deixou o cargo após ser implicado em delação da Odebrecht.