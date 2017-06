Fachin dá prazo para Temer responder as perguntas até sexta-feira, dia 9

O ministo do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, deu prazo para o presidente Michel Temer (PMDB) responder as perguntas da Polícia Federal (PF) até as 17 horas desta sexta-feira, 9. O prazo foi divulgado pelo STF. Segundo o ministro Fachin, "em análise pautada pelo princípio da razoabilidade compreendo possível deferir o pleito, especialmente considerando o número de perguntas formuladas, bem como o fato de que, em princípio, não adviria prejuízo à investigação a postergação do prazo anteriormente assinalado. Sendo assim, defiro o pedido para fixar o termo final para a apresentação das respostas às questões formuladas improrrogavelmente, no dia 9 de junho próximo, às 17h.

A defesa de Temer havia solicitado mais prazo para responder as 82 perguntas encaminhadas ao presidente. Os questionamentos foram entregues pela PF na última segunda-feira, solicitando a resposta em 24 horas. O prazo venceu às 16h30 desta terça-feira.