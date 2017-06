Julgamento no TSE esvazia Câmara, e Temer cancela agenda

DANIEL CARVALHO E LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O julgamento da chapa presidencial Dilma-Temer de 2014 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) esvaziou a Câmara dos Deputados nesta terça-feira (6). Sem clima para votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), adiou a votação de projetos mais polêmicos que seriam apreciados nesta tarde. A expectativa de líderes partidários era de que a sessão fosse encerrada às 19h, horário previsto para o início do julgamento no TSE. O PSDB, que costuma fazer suas reuniões de bancadas às terças ou quartas-feiras, resolveu chamar seus deputados apenas na quinta-feira (8), quando esperam ter a situação do presidente Michel Temer mais consolidada. O entorno da sede do TSE em Brasília tem policiamento especial e bloqueios na noite desta terça. Enquanto isso, o acesso ao plenário do tribunal é restrito. TEMER O presidente Michel Temer cancelou presença em evento em Brasília para acompanhar o julgamento do TSE no gabinete presidencial. Ele assistirá à sessão acompanhado de ministros e parlamentares. O advogado da ex-presidente Dilma Rousseff, Flávio Caetano, disse nesta terça-feira (6) que a ação que pede a cassação da chapa presidencial de 2014 deve ser considerada improcedente. "É o que esperamos que aconteça", afirmou. Ele disse que conversou com os ministros do TSE sobre o processo: "Os ministros todos nos receberam, eles conhecem o processo. Realmente não dá para saber em uma conversa se estão aprofundados".