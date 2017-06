Sport e Flamengo bucam afirmação no Brasileiro

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sport e Flamengo ainda não se estabilizaram desde as quedas na Copa do Nordeste e na Taça Libertadores, respectivamente. Em busca de afirmação, as duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h45, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao perderem o regional, no último dia 24, os pernambucanos demitiram o técnico Ney Franco e, uma semana depois, apresentaram Vanderlei Luxemburgo. De início, a novidade trouxe euforia, mas após dois jogos veio a desconfiança: eliminação na Copa do Brasil diante do Botafogo, e derrota para o Avaí no Brasileiro. Os cariocas também vivem tempos instáveis —desde o dia 17 de maio, quando caiu no torneio continental.

Desde então, a equipe da Gávea avançou na Copa do Brasil com dificuldades frente ao Atlético-GO, o que quase custou a permanência do técnico Zé Ricardo. E no Brasileiro somou apenas uma vitória e três empates. Uma vitória a esta altura já seria fundamental por amenizar o mau momento, mas há um fator que torna a partida ainda mais importante: a Copa União de 1987.

A polêmica em torno do verdadeiro campeão brasileiro daquele ano altera os ânimos de jogadores e torcedores dos dois times. “A gente sabe que mexe muito com a torcida e dentro de campo nós reconhecemos essa rivalidade. Quando se fala de jogo contra o Flamengo não dá para falar que é um jogo normal”, assumiu o lateral-direito Samuel Xavier que voltou de lesão e é opção para Luxemburgo. Além dele, o Sport contará com reforço na lateral esquerda: o recém-contratado Patrick já poderá estrear.

Outra novidade em campo será o meia Everton Felipe, que assume a vaga deixada por Diego Souza, convocado pela seleção brasileira. A equipe do Rio também será desfalcada por conta dos amistosos internacionais: o lateral-esquerdo Miguel Trauco e o atacante Paolo Guerrero estarão a serviço do Peru. Em compensação, o meia Conca, apresentado em 11 de janeiro, poderá ser relacionado pela primeira vez.

SPORT Agenor, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Henriquez e Patrick; Neris, Thallyson e Everton Felipe; Thomás, Lenis e Marquinhos. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Juan, Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Cuéllar (Diego); Ederson, Everton e Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo Estádio: Ilha do Retiro, em Recife

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Horário: 21h45 de quarta