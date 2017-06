Atlético-MG ainda busca sua primeira vitória no Brasileiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Avaí nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Independência, precisando desencantar em diversos aspectos no Campeonato Brasileiro. A equipe dirigida por Roger Machado busca a primeira vitória na competição, tenta também voltar a fazer de seu estádio um caldeirão e quer ver seu ataque funcionar. Até o momento, o Atlético é uma grande decepção no Brasileiro. O time alvinegro empatou três jogos e perdeu um, o que o deixa na zona de rebaixamento.

Foram apenas quatro gols marcados, e o centroavante Fred, que foi o artilheiro da competição no ano passado, ainda não fez nenhum. Em casa, a situação também assusta. No Independência, onde o Atlético-MG costuma intimidar seus adversários, só somou um ponto em dois jogos -perdeu para o Fluminense e empatou com a Ponte Preta. Essa situação não é muito comum para o Atlético nos últimos tempos. Além de ter ficado em quarto lugar no Brasileiro de 2016, o time de Roger vinha atuando bem na temporada. Depois de conquistar o título estadual, não teve dificuldade para se classificar na Libertadores e já está entre os oito melhores da Copa do Brasil. Para buscar essa reabilitação, o Atlético tem alguns problemas.

Os meias Otero e Cazares foram convocados para as seleções da Venezuela e do Equador, respectivamente, para a disputa de amistosos. Com isso, Valdivia, recém-contratado do Internacional, terá oportunidade entre os titulares. No setor defensivo, o Atlético não terá o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Leonardo Silva e o volante Adílson, todos contundidos. Alex Silva, Felipe Santana e Yago continuam na equipe, pois os três já haviam enfrentado o Palmeiras no domingo passado.

Pelo Avaí, o astral está bem diferente. A equipe catarinense vem de sua primeira vitória no Brasileiro e de seu primeiro gol marcado, que o tiraram da zona de descenso.

A novidade do time para o jogo desta quarta é o lateral-direito Leandro Silva, que cumpriu suspensão. No meio-campo, o veterano Juan continua entre os titulares ao lado de Marquinhos, mas o volante Judson, lesionado, cederá vaga a Simião. No ataque, Júnior Dutra é outro que não terá condições de jogo. O substituto dele é Denílson ou Willians.

ATLÉTICO-MG Victor; Alex Silva, Gabriel, Felipe Santana, Fábio Santos; Yago, Rafael Carioca, Elias, Valdívia; Robinho, Fred. T.: Roger Machado

AVAÍ Maurício Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa; Luan, Simião, Marquinhos, Juan; Willians (Denílson), Romulo. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Independência, em Belo Horizonte Horário: 19h30 desta quarta-feira Árbitro: Bruno Arleu de Araújo