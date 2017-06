Grêmio monta logística com três opções para jogo adiado com a Chape

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio se prepara de três maneiras para chegar a Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira (8), às 19h30. A CBF adiou a partida, que deveria ocorrer nesta quarta (7), por causa das condições climáticas que fecharam o aeroporto local. A primeira opção é o voo direto, Porto Alegre-Chapecó, conforme a programação original. A viagem deveria ter ocorrido às 15h desta terça (6), mas por conta da chuva torrencial e da neblina densa no interior de Santa Catarina a empresa aérea resolveu cancelar a decolagem.

O que enfraquece essa alternativa é a previsão do tempo. Em seu pedido junto à CBF, o Grêmio anexou laudo meteorológico que indica chuva contínua e neblina na região de Chapecó também ao longo da quinta. Se o voo fretado até Chapecó não for possível, o Grêmio irá decolar de Porto Alegre até Passo Fundo. A partir da cidade no interior do Rio Grande do Sul, o time tricolor seguirá de ônibus até seu destino. Também na terça, a Chapecoense tentou esse plano e não conseguiu. Por volta das 13h30, o avião com a delegação da Chape arremeteu e não pousou em Passo Fundo. A aeronave, que partiu de Campinas, seguiu até Porto Alegre. E de lá, jogadores e demais integrantes da comitiva, seguiram de ônibus até a cidade-sede do clube. Pegar a estrada assim, do começo ao fim, é a última opção para o Grêmio.

O clube já se prepara para ter ônibus à disposição em caso de contratempo aéreo. O trajeto longo com a soma de fatores climáticos é que preocupa. Quatro funcionários do Grêmio e um supervisor de logística terceirizado foram vítimas de acidente na estrada que leva a Chapecó. O carro onde estava a equipe de apoio do clube gaúcho capotou. O incidente foi registrado a cerca de 50 quilômetros da cidade, mas não teve feridos graves. Por conta do acidente, o Grêmio descartou botar o time todo no ônibus e viajar ainda nesta terça por via terrestre. Mas na quarta, se não houver outra saída, a equipe fará o trajeto todo a bordo de um coletivo.