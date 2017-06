Incêndio em teatro esvazia shopping e deixa feridos na zona sul do Rio

LUIZA FRANCO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu o Shopping da Gávea, na zona sul do Rio, por volta das 15h desta terça-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas com ferimentos leves haviam sido atendidas até as 17h. Os bombeiros seguem trabalhando no local. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, o fogo começou no teatro Clara Nunes. O estabelecimento acionou os bombeiros e as pessoas que estavam no local foram retiradas com o auxílio da brigada de incêndio do shopping. A causa do incêndio está sendo apurada e a assessoria não soube informar se outros estabelecimentos foram atingidos. O Shopping da Gávea é um dos principais da zona sul do Rio, com lojas, cinemas, teatros, restaurantes e uma academia de ginástica.