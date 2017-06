Bradesco lança banco digital voltado ao público jovem

DANYLO MARTINS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bradesco lançou nesta segunda-feira (5) a plataforma Next, um banco totalmente digital, com serviços de conta-corrente, cartões (credito e debito) e investimentos. O projeto estava sendo desenhado havia dois anos e tem como principal foco o público jovem, segundo Mauricio Minas, vice-presidente do banco. Por meio da plataforma, disponível nas lojas virtuais Apple App Store e Google Play, o usuário poderá, por exemplo, criar objetivos financeiros, definir um orçamento mensal e organizar "vaquinhas" para eventos. Caso o cliente não cumpra alguma meta, o aplicativo avisa, assim como oferece produtos e serviços financeiros conforme a necessidade e o momento de vida da pessoa. O processo de abertura de conta é todo digital, sem necessidade de ir a uma agência bancária. Os clientes poderão usar os cartões de débito e crédito nos caixas eletrônicos, na rede Banco 24Horas e em estabelecimentos comerciais. O produto disponibiliza três pacotes de serviços -com tarifas de R$ 19,95, R$ 29,95 e R$ 39,95-, que incluem saques, transferências, DOC e TED ilimitados e cinco meses gratuitos. A diferença, segundo Minas, esta na categoria do cartão de crédito, que pode ser Internacional, Gold e Platinum. A pontuação acumulada após os gastos aumenta conforme o tipo do cartão. Em contrapartida à cobrança da tarifa, o cliente recebe descontos em produtos e serviços de empresas parceiras, afirma o executivo. Os principais concorrentes do Bradesco no ambiente digital são as fintechs (empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros), como Nubank -de cartão de credito- e Neon, de conta-corrente. Direcionado ao público mais jovem, o banco Neon, em operação desde julho do ano passado, oferece uma modalidade de conta digital, sem tarifa de manutenção. Mensalmente, o cliente tem direito a um saque, uma transferência para outros bancos e uma emissão de boleto. A partir da segunda operação, cada transação tem uma tarifa. GRANDES BANCOS Em abril, o Itaú e o próprio Bradesco anunciaram o fim dos seus pacotes de serviços para quem prefere movimentar a conta exclusivamente via canais eletrônicos. Em nota, o Itaú diz que a decisão foi baseada em pesquisas internas que apontaram a necessidade de simplificação de sua prateleira de pacotes. Esse movimento já havia sido trilhado pelo Banco do Brasil, que lançou em novembro do ano passado uma conta de pagamentos que pode ser aberta pelo aplicativo do banco no celular. A modalidade limita a movimentação a R$ 5.000 por mês e não tem serviços de credito ou investimentos. Já o Santander relançou, no mês seguinte, a ContaSuper com o nome SuperDigital, fintech comprada pelo banco no ano passado. Pela plataforma, os usuários -que não precisam ter conta na instituição- podem dividir contas pelo chat ou organizar "vaquinhas" com seus contatos, o que inclui fazer transferências para outros bancos. Para ter a conta SuperDigital, basta baixar o aplicativo e criar um perfil. Os valores dos pacotes variam de R$ 7,90 (planos individuais) a R$ 11,90 para planos com ate dois cartões extras. O usuário tem direito, ainda, a um cartão de debito internacional pré-pago.