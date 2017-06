Levir Culpi aceita contrato curto e fecha com o Santos até o fim do ano

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Levir Culpi é o novo treinador do Santos. Ele substituirá Dorival Júnior, demitido no último domingo (4). Levir aceitou assinar um contrato mais curto com o clube paulista: até o fim do ano. O tempo de contrato, aliás, era o único impasse para o acerto após o início das negociações, ainda na noite de domingo. A equipe deverá fazer o anúncio nesta quarta-feira (7). Inicialmente, Levir pediu um contrato mais longo, até o fim de 2018, no mínimo, mas a diretoria santista convenceu o treinador. O presidente Modesto Roma alegou que não poderia oferecer um contrato maior pois concorre as eleições no fim deste ano. O salários foram acertados no início da tarde da última segunda-feira (5). O ex-técnico de Atlético-MG e Fluminense receberá pouco menos de R$ 300 mil mensais por mês na Vila Belmiro. Sendo assim, Levir terá ordenado inferior ao seu antecessor, Dorival Júnior, que recebia cerca de R$ 400 mil mensais, após aumento salarial e premiações. Inicialmente, Levir Culpi havia pedido R$ 350 mil, mas a diretoria santista não aceitou. A cúpula alvinegra já estava insatisfeita com o ordenado de Dorival Júnior. Eles reprovavam o custo beneficio. Por conta disso, Levir ganhará entre R$ 250 mil e R$ 300 mil, dependendo de premiações por objetos alcançados. Levir estava desempregado desde que deixou o Fluminense em novembro do ano passado. O treinador também comandou Coritiba, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Cerezo Osaka, do Japão, e Atlético-MG. O treinador deve estrear no comando do Santos no próximo domingo (11), quando a equipe santista encara o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Nesta quarta, diante do Botafogo, no Pacaembu, o time será comandado pelo ex-meia Elano.