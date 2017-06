Tais Araújo dá resposta afiada a Otaviano Costa 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não faz muito tempo, ela virou notícia após recusar um prato feito por Ana Maria Braga no programa "Mais Você", da rede Globo. Nesta terça (6), Taís Araújo voltou aos holofotes por suas tiradas para lá de afiadas. No "Vídeo Show", também da emissora carioca, a atriz foi pergunta pela apresentador Otaviano Costa sobre como seu namorado Lázaro Ramos preferia seu cabelo. "Tem isso?", questionou a artista. Otaviano insistiu. "Qual cabelo mexe com Lazinho? Será que ele gosta mais curto, mais comprido, mais encaracolado, mais lisinho?" "Eu sempre me preocupei com o cabelo que eu mais gosto", disse a atriz, sem rodeios.

RESPOSTA

Joaquim Lopes, que também apresenta a atração, pediu para Lázaro responder a questão, em vídeo -e o pedido foi atendido. Pouco depois, o ator divulgou a agravação na rede social Twitter com a sua "resposta". "Eu não tenho o direito a dar essa opinião. A Taís bota o cabelo que ela quiser. Às vezes ela pergunta, mas é só para confirmar o que ela quer, e isso que é bom. Qualquer cabelo tá maravilhoso, maravilhosa".