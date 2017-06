Chuva no Sul deixa quase 10 mil pessoas desabrigadas em SC e RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de pessoas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina nos últimos dias subiu para 28.698, segundo balanço da Defesa Civil. Já são 90 municípios atingidos no Estado e ao menos 8.698 residências prejudicadas pela chuva. Segundo o órgão, 21.260 pessoas estão desalojadas na casa de parentes e amigos e outras 2.346 pessoas estão desabrigadas. Não há informações de feridos. Os municípios de Lages e Rio do Sul decretaram emergência e solicitaram assistência humanitária. Os 27 abrigos em espaços públicos que foram montados nos municípios já receberam cerca de 1.366 pessoas. Outros 25 abrigos foram montados no Estado. Escolas da rede pública de mais de 30 cidades tiveram as aulas canceladas na segunda (5), sem previsão de retorno. Nesta terça (6), também foram suspensas as aulas em São João Batista, Tijucas e Brusque. No Rio Grande do Sul, 6.309 pessoas foram afetadas pelas chuvas em 126 cidades. No total, 433 famílias foram desabrigadas e outras 1.077 desalojadas, de acordo com relatório divulgado pela Defesa Civil. Ao todo, 52 municípios decretaram emergência. Os mais atingidos foram Uruguaiana e Itaqui, que decidiu antecipar as férias escolares.