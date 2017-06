Sem Brasil, Globo fará cobertura jornalística da Copa das Confederações

A Copa das Confederações, que começa dia 17, mesmo com o Brasil fora da disputa, não será ignorada pela Globo. Ao contrário. Apesar de não transmitir os jogos, como posição de momento, já existe a promessa de uma extensa cobertura jornalística. Marcelo Courrege e Richard Souza já estão na Rússia, sede da competição, incumbidos de trazer todo material a respeito, inclusive produção de reportagens especiais. A primeira, Rússia na Copa, no Jornal Nacional, a partir da próxima segunda-feira, vem com uma visão geral do país um ano antes do início do mundial. Em pauta, os estádios e obras da Copa de 2018; a imagem do esporte russo após os escândalos de doping; a cultura e o turismo; e sua situação política. Também a partir da semana que vem, serão bem intensas as entradas do Courrege, ao vivo, direto de lá, ao longo da programação.

Mais ainda

A partir das modificações recentemente anunciadas, a unificação do setor esportivo da Globo será intensificada ainda mais nos próximos tempos. Isto no que se refere às suas emissoras aberta e fechadas, com os vários integrantes de todas elas.

Tabelinha

Para reforçar a equipe na Rússia, durante a realização da Copa das Confederações, a Globo ainda enviará para lá os repórteres Marcos Uchoa, Lívia Laranjeira e Guido Nunes para a produção de reportagens em cobertura integrada com o SporTV. SporTV, que diferentemente da Globo, enviará narradores e comentaristas para a transmissão dos jogos.

Espantoso

No Pânico, domingo passado, numa sátira ao Valdomiro Santiago, botaram no ar um alguém com o pênis de fora. Falta de gosto e de vergonha à parte, o curioso é que a repercussão disso foi nenhuma. A fase do programa, realmente, é das mais preocupantes.

Encruzilhada

O problema da Band, como um todo, e do Pânico, em particular, é falta de audiência e baixo faturamento. Apelações desta natureza acabam jogando contra. Espantam o público e afastam o dinheiro. Qual o bom anunciante que irá atrelar seu nome a ações deste tipo?

Outro assunto

A briga do Valdemiro Santiago com Edir Macedo ou entre as igrejas dos dois é antiga. E vai contra tudo o que um e outro costumam pregar. Porém é doloroso ver no ar e agora em vídeos espalhados na internet, o Valdomiro dizer que “o demônio está comendo fígado e o pâncreas” do Marcelo Rezende por causa dos ataques que foram feitos a ele. Nas mãos dessas pessoas que as emissoras de rádio e televisão foram parar e que muitas se deixam levar.



Bancada

Kallina Sabino, repórter do SBT, a partir deste último final de semana, passou a ser aproveitada também como apresentadora. Experiência que continuará se repetindo nas escalas de folga. Leva jeito.

Globo/ João Miguel Junior

A partir do dia 16, entrará em cena na novela “A Força do Querer” o triângulo amoroso entre os personagens de Débora Falabella, Dan Stulbach e Maria Fernanda Cândido.

Não é por nada

Simples constatação: se no SBT não faltam mulheres bonitas e jeitosas na apresentação do seu jornalismo, o mesmo não se pode dizer em relação ao time masculino. Bem ao contrário. Todos muito competentes, mas...

Muito à vontade

Nas entrevistas do José Mujica, no comecinho de maio, e sexta passada com o documentarista sírio Hassan Hakad, percebe-se um Pedro Bial muito mais à vontade fora, em externas, que no estúdio. É mais a praia dele. Questão de tempo para chegar ao desejado equilíbrio.

Caminhando bem

Os três primeiros blocos de Anos Incríveis, escrita por Izabel de Oliveira e Paula Amaral foram aprovados pela Teledramaturgia da Globo. E o quarto foi entregue na última segunda-feira. É uma novela que só irá estrear no segundo semestre do ano que vem, em substituição a Deus Salve o Rei na faixa das 19 horas. Direção de Jorge Fernando.

Mais uma

Rafinha Bastos começa a gravar em agosto a nova série Eu, Ela e 1 milhão de seguidores que, o título já entrega, tem os dois pés no mundo digital. De acordo com o Multishow, vai estrear em novembro. O projeto é inteiramente do Rafinha e de sua produtora.

Bate-rebate

 Sérgio Marone vai fazer as férias do César Filho, a partir do dia 3 de julho, no Hoje em Dia, de todas as manhãs, na Record.

 Juntamente com a nova programação da rádio Globo, Rosana Jatobá estreia dia 12 o Redação Globo. É um giro de informação pelos principais veículos do Grupo.

 A entrevista coletiva do Carlos Alberto de Nóbrega, em meio a uma série de eventos comemorativos pelos 30 anos da Praça será nesta sexta-feira.

 Na terça que vem, dia 13, na Assembleia Legislativa de São Paulo, será realizada a outorga da Comenda Mazzaropi, in memoriam, a Hebe Camargo. O filho dela, Marcelo, é quem irá receber.

 A terceira temporada de Os Suburbanos, do Rodrigo Sant’anna vai estrear segunda-feira, às 22h, no Multishow.

 Lima Duarte foi homenageado no 40º Festival Guarnicê de Cinema, que vai até sábado em São Luís, no Maranhão. Durante a sua passagem por lá, ele fez questão de lembrar do seu amigo, José Ribamar de Oliveira. E que todos conheceram como Canhoteiro, ponta esquerda do São Paulo e da seleção brasileira.

C´est fini

Desde 2013 a Globo não vivia uma fase tão boa às 21 horas, quanto a proporcionada agora por A Força do Querer. Completados dois meses no ar, há registros de crescimento em São Paulo, Rio de Janeiro e também no PNT. E nas gravações desta semana, Isis Valverde voltará a trabalhar como sereia. Já Érica Paes, lutadora de MMA e treinadora de Paolla Oliveira, vai entrar na novela, mas Glória Perez ainda não entregou para a produção os detalhes da personagem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!