A CASACOR Paraná abriu as portas no último dia 04 no Jockey Club Paraná e conta com 40 ambientes assinados por profissionais de arquitetura e decoração, apresentando tendências, novidades e tecnologias. Nas próximas semanas a Decor Mix mostrará alguns espaços de destaque da mostra. Confira os três primeiros projetos do Especial CASACOR.

Explorando sensações

A arquiteta Laryssa Rocha e os designers de interiores Filipe Dal Posso e Priscila Mileke participam juntos da CASACOR Paraná pela primeira vez. O trio assina o Bar Elementos, um ambiente de 18m² trabalhado com uma paleta de cores intimista como preto, bronze e cinza, cuja proposta é levar a natureza para dentro do espaço. O conceito do ambiente nasceu da ideia de aproximação com a natureza e a inspiração foi uma caverna, simbolizada pelas pedras que formam um arco no desnível do piso. Para trazer sensações aos visitantes da mostra, o bar contém três elementos da natureza: água, fogo e terra. Com isto, o projeto revela-se como conceitual e usual – é um ambiente completamente adaptável para residências.

Conforto para reunir

A construção de um ambiente funcional e com estilo contemporâneo foi a inspiração das arquitetas e urbanistas Ana Claudia Marini e Camila Martinez ao compor o living principal da CASACOR Paraná 2017. O espaço, com 43 m², conta com materiais que, apesar de diferenciados, são práticos, podendo ser aplicados a outros ambientes. “Pensamos em um projeto contemporâneo e urbano, com leveza, elegância e muito conforto”, explicam as arquitetas. Para conseguir esse efeito, a aposta foi em um mobiliário atual, composto por linhas limpas e texturas naturais. O toque final fica por conta da iluminação pontual e de um painel com plantas naturais, que torna o ambiente mais agradável.

Ode aos campeões

O trio de profissionais formado pelas arquitetas Fernanda Menosso Raitani e Flavia Meyer, junto com a designer Priscila Gabrielly, faz sua estreia na Casa Cor Paraná com muito estilo e originalidade. A proposta é uma Sala de Troféus contemporânea, com uso de materiais rústicos e sóbrios, que abriga os prêmios mais importantes do Jockey Clube Paraná. O estilo moderno e o ambiente com tons escurecidos fazem com que o espaço seja versátil, podendo ser facilmente transformada em uma biblioteca, sala de espera ou até mesmo um lugar de descanso no lar. O contraponto entre o rústico e contemporâneo é ressaltado pelo piso vinílico, que aparenta cimento queimado, e a faixa de espelho bronze, que alcança a sanca de gesso original do imóvel e que foi preservada no projeto.