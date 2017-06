Levir Culpi substitui Dorival no Santos

INCLUI SANTOS-BOTAFOGO 3 SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos acertou nesta terça-feira (6) a contratação do técnico Levir Culpi, 64, sem clube desde novembro, quando foi demitido do Fluminense. O anúncio oficial deve ser feito nesta quarta-feira (7).

O treinador firmou contrato até dezembro e chega acompanhado de preparador físico e auxiliar técnico. Levir tem a missão de recuperar a equipe, que ainda disputa três competições em 2017: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. A diretoria agiu rápido para contratar o substituto de Dorival Júnior, demitido no domingo (5), um dia depois de perder o clássico para o Corinthians por 2 a 0. O melhor trabalho recente de Levir foi à frente do Atlético-MG.

Pelo clube, por um ano e quatro meses (de abril de 2014 a novembro de 2015), o técnico venceu a Copa de Brasil, a Recopa Sul-Americana, ambas em 2014, e o Mineiro do ano seguinte. Na passagem pelo Fluminense, no ano passado, conquistou a Primeira Liga.

Ao chegar à Vila Belmiro, o técnico encontrará um elenco com alguns medalhões até então intocáveis na equipe titular, como o volante Renato e o atacante Ricardo Oliveira. Recentemente, Levir peitou e barrou atletas experientes por onde passou. Em 2014, no Atlético-MG, teve problemas com Ronaldinho Gaúcho, que não repetia o bom futebol de 2013. O jogador acabou deixando o clube.

À época, Levir chegou a afirmar que o meia "não queria pagar o preço da preparação que o futebol exige". No Fluminense, o treinador teve rusgas com Fred, que chegou a declarar que não mais jogaria sob o comando de Levir. O atacante acabou indo para o Atlético-MG. Nesta quarta, porém, quem comandará o Santos contra o Botafogo, no Pacaembu, às 21h, pelo Brasileiro, será Elano.

O técnico interino promoverá mudanças no time. A principal deve ser a escalação do meia argentino Emiliano Vecchio entre os titulares. O jogador ainda não atuou nesta temporada. Além disso, usará Arthur Gomes no lugar de Bruno Henrique, suspenso. Na lateral esquerda, Copete dará lugar a Matheus Ribeiro. Ricardo Oliveira, com dores no tornozelo direito, será substituído por Kayke.

SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e Vecchio; Vitor Bueno, Arthur Gomes e Kayke. Técnico: Elano

BOTAFOGO Helton Leite; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico: Jair Ventura

Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Juiz: Jailson Macêdo Freitas (BA)

Horário: 21h de quarta TV: Pay-per-view