Câmara aprova urgência para projetos do pacote de ajuste de Greca

Sob protestos de servidores, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem regime de urgência para a votação de quatro projetos do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). O pedido foi apresentado no final da tarde de segunda-feira pelo líder da bancada do prefeito, vereador Pier Petruzziello (PTB), com o apoio de outros 27 parlamentares. Entre os projetos que terão a votação acelerada estão alguns dos mais polêmicos, como o que adia de março para outubro a data-base do reajuste salarial e suspende o pagamento de progressões de carreiras dos servidores; o aumento de alíquotas da previdência municipal; a criação de uma Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal; e o leilão de dívidas da prefeitura. Com a aprovação da urgência, eles poderão ser votados em plenário já na semana que vem.

Em março, quando o pacote chegou à Câmara, tanto a liderança do prefeito na Casa, quanto o presidente da Casa, vereador Serginho do Posto (PSDB), garantiram que ele não seria votado em regime de urgência, para evitar críticas de falta de dialógo sobre as propostas. Ontem, porém, Petruzziello alegou que os projetos já foram suficientemente debatidos nas comissões. Além disso, ele alegou que a ocupação da Câmara há duas semanas por servidores contrários às medidas teria atrasado a tramitação das matérias. “Nós precisamos aprovar esses projetos o quanto antes. Nós esperávamos aprovar até o final de maio. O tempo se esgotou até em detrimento da invasão que se deu aqui na Câmara”, argumentou o líder governista.

Palavra - Os vereadores de oposição criticaram a iniciativa. “Onde fica a palavra?”, disse a vereadora Noêmia Rocha (PMDB). “Se fosse o presidente da Câmara, estaria constrangida agora”, afirmou. “Nós estamos votando a toque de caixa e sem esclarecer os pontos fundamentais. Nós vemos projetos que tocam nos direitos e no fundo de previdência serem aprovados para esse dinheiro ser usado como quiser”, disse a vereadora professora Josete (PT).

O vereador Bruno Pessuti (PSD) rebateu, lembrando que a prefeitura já estaria no limite de gastos com pessoal pela Lei de Responsabilidade Fiscal. “A medida mais drástica é o parcelamento do salário dos servidores públicos. Não dá para viver em um mundo particular quando o país vive em crise”, afirmou.

Déficit - Greca alega que o ajuste é a única forma de regularizar a situação financeira da prefeitura, diante do déficit de R$ 2,1 bilhões que ele diz ter herdado do sucessor, o ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT). Fruet nega.

O presidente da Câmara teve que pedir silêncio aos servidores que ocupavam as galerias do plenário da Casa, e protestavam contra as medidas e o pedido de urgência. A sessão chegou a ser interrompida por alguns minutos na tentativa de um acordo para apaziguar os ânimos, sem sucesso.

Há duas semanas, manifestantes ocuparam os corredores de acesso à sala das comissões, para pedir a retirada de pauta dos projetos, durante a votação das propostas pela Comissão de Legislação e Justiça da Casa. Na semana passada, a Câmara chegou a obter um “interdito proibitório” na Justiça, para restringir a entrada de manifestantes nas sessões de votação.

O vereador Felipe Braga Cortes (PSD) considerou precipitada a iniciativa de estabelecer o regime de urgência. Segundo os seus cálculos, os projetos poderiam ser votados pelo trâmite nornal até o fim de junho, quando a Câmara entra em recesso. Ele questionou, em especial, o adiamento da data-base do funcionalismo. “Se for aprovado como está aqui, vai ocorrer achatamento progressivo com o pessoal na prefeitura. Se for percentual, não tem reajuste por um longo tempo”, previu.

Os sindicatos que representam os servidores marcaram assembleia para amanhã, para discutir a possibilidade de deflagração de uma greve da categoria. Eles alegam quebra de compromisso em razão da votação em regime de urgência.

Plano de Recuperação

Previdência

Aumenta de 11% para 14% as alíquotas de contribuição de servidores e de e de 22% para 28% o aporte da prefeitura para a previdência municipal, a partir de 2018. Também prevê a devolução à prefeitura de R$ 600 milhões repassados ao Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC);

LRF municipal

Estabelece que gastos com cargos em comissão e funções gratificadas não poderão exceder 3,9% das despesas com pessoal; e um limite de 0,6% da receita corrente líquida do município para despesas com publicidade e propaganda.

Data-base e planos de carreira

Muda de 31 de março para 31 de outubro a data-base dos servidores e suspende por tempo indeterminado as progressões de carreira do funcionalismo municipal.

Leilão de dívidas

Quem tiver dívidas superiores a R$ 200 mil a receber da prefeitura poderá oferecer descontos para receber à vista.