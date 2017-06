Homem ataca policial com martelo e é baleado em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem agrediu um policial com um martelo e foi baleado próximo à catedral de Notre-Dame, ponto turístico de Paris, nesta terça (6). O policial sofreu ferimentos leves, enquanto o agressor foi levado ao hospital. A Procuradoria de Paris abriu uma investigação sobre suspeita de terrorismo. O incidente causou pânico, e 900 turistas foram trancados na igreja como medida de precaução. Fotos divulgadas nas redes sociais mostravam pessoas com as mãos para cima dentro da catedral. Dezenas de policiais armados isolaram a área, e a Notre-Dame, visitada por 13 milhões de turistas todos os anos, foi fechada enquanto as forças de segurança protegiam a área. Em entrevista, o ministro do Interior da França, Gérard Collomb, disse que o agressor gritou "isto é pela Síria!" antes de atacar os policiais. A Síria vive uma guerra civil que já dura mais de seis anos e matou, estima-se, mais de 400 mil pessoas. Collomb declarou ainda que o homem preso trazia consigo um martelo e facas de cozinha e portava a identidade de um estudante argelino. Segundo o ministro, as autoridades acreditam que ele tenha agido sozinho. Segundo ao canal de televisão francês LCI, o homem tinha jurado lealdade ao Estado Islâmico. Ele tem 40 anos e estava na França desde 2014. Desde o final de 2015, a França está sob estado de emergência, decretado após os ataques que deixaram 130 mortos na capital francesa e cercanias em novembro. Neste fim de semana, sete pessoas foram mortas em Londres, no Reino Unido, em ataques a pontos turísticos como a ponte de Londres e o mercado Borough. O ataque foi o primeiro na França desde que o presidente centrista Emmanuel Macron tomou posse, no mês passado. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.