(foto: Franklin de Freitas)

O governador Beto Richa (PSDB) aproveitou ontem cerimônia de liberação de recursos para os municípios, no Palácio Iguaçu, para ironizar publicações que se espalharam pelas redes sociais da internet, nos últimos dias, dando conta de que ele seria o proprietário de um automóvel Ferrari desembarcado no Paraná. Depois de destacar que o governo só conseguiu manter os investimentos graças ao ajuste fiscal feito a partir de 2014, o tucano alegou que pagou “um preço altíssimo” por isso. “Apanhei demais. Dos mesmos que continuam fazendo confusão por aí. Me arrumaram até uma Ferrari, mas não entregaram. E conseguiram fazer post no Brasil inteiro. Acho que esse pessoal é desocupado. Não tem o que fazer”, brincou Richa.

Meio de campo

O presidente Michel Temer (PMDB) telefonou para o governador paranaense no último final de semana, em busca de apoio para evitar o desembarque do PSDB de seu governo. A conversa faz parte de esforço que incluiu visita ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na última sexta-feira, com o mesmo objetivo.

Trânsito

Projeto apresentado pela deputada federal Christiane Yared (PR) prevê que motoristas infratores que perderem o direito de dirigir terão que prestar 120 horas de atendimento à comunidade, incluindo carregar macas em hospitais públicos e ouvir histórias de famílias vitimadas por acidentes de trânsito, além da multa em dinheiro. Yared propõe que a multa para esses motoristas possa ser dividida entre dinheiro e trabalhos comunitários.

Contato

Para a deputada, não basta para o infrator sentir no bolso, seria necessário um contato maior com vítimas dos acidentes de trânsito para entender as consequências da imprudência ao volante. “Quando o motorista que cometeu um crime entra em contato com as vítimas, começa a entender que o trânsito é um lugar de todos, e inicia uma mudança de comportamento. Se você paga apenas o dinheiro, não adianta. Precisamos reeducar essas pessoas”, alega ela.

Transporte coletivo

O Ministério Público Estadual incluiu nos autos da Operação Riquixá declarações do advogado Sasha Reck sobre licitação de transporte ocorrida em Curitiba. As declarações incluídas no processo foram prestadas ainda em 2016, quando o investigado formalizou um acordo de colaboração premiada com os promotores. Até então, a operação se concentrava na investigação de irregularidades em licitações do transporte em Guarapuava (região Central) Maringá (Norte), Foz do Iguaçu (Oeste) e no Distrito Federal. Sasha Reck atuou como advogado do Sindicato das Empresas de Transporte de Curitiba e Região (Setransp).

Fatia

Os prefeitos estão de olho nos R$ 10 bilhões que o grupo JBS se comprometeu a pagar a título de multa estipulada pelo Ministério Público, em acordo de leniência pelos crimes praticados pelo conglomerado empresarial. A União Brasileira de Municípios (UBAM) pediu ontem à bancada federal no Congresso que apresente proposta para obrigar a Justiça a repassar parte do dinheiro às prefeituras. A alegação é de que os municípios estão quebrados, em parte, em razão dos benefícios fiscais concedidos pelo governo federal as grandes empresas, nos últimos anos, em detrimento da arrecadação das prefeituras.

Devolução

O ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira (PSB), vai ter que devolver R$ 95,3 mil aos cofres do município, por danos causados pelo atraso de contribuições ao INSS. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado, que também o condenou a pagar cinco multas de R$ 1.450,98, pela mesma razão.