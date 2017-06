Rocha Loures (PMDB): primeiro recurso foi negado (foto: Franklin de Freitas)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski negou ontem, pedido de liberdade feito pela defesa do ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB). Na decisão, o ministro entendeu que o pedido é processualmente incabível porque contesta decisão de um colega da Corte. Loures foi preso no último sábado, por determinação do ministro Edson Fachin, e está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

O ex-deputado foi flagrado pela Polícia Federal (PF) recebendo uma mala com R$ 500 mil na Operação Patmos, investigação baseada na delação premiada da JBS. O ministro atendeu a um pedido feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo o procurador, a prisão de Loures é “imprescindível para a garantia da ordem pública e da instrução criminal”.

Os advogados do peemedebista também pediram ontem ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, uma audiência de custódia para reavaliar se há necessidade de sua prisão. No mesmo pedido, eles solicitaram ainda que o ex-deputado não tenha o cabelo raspado caso seja transferido para o presídio da Papuda, em Brasília.

No pedido, a defesa faz referência ao empresário Eike Batista, que teve a cabeça raspada ao ser transferido em janeiro para um presídio, no Rio de Janeiro. “Ainda não houve a necessária e indispensável audiência de custódia, o que espera seja realizado o mais breve possível, antes de eventual e desnecessária transferência especialmente que não lhe seja imposto tratamento desumano e cruel, respeitando e assegurando a sua integridade física, especialmente não se lhe raspe o cabelo”, disse o advogado de Loures, Cesar Bittencourt, no pedido.