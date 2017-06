Ex-ministro do Turismo vai preso

O ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN), foi preso ontem, em Natal, sob a acusação de ter recebido propina de pelo menos quatro empreiteiras para sua campanha ao governo do Rio Grande do Norte, em 2014, da qual saiu derrotado. Segundo a investigação, ao menos R$ 7,5 milhões em recursos ilícitos teriam sido recebidos pelo ex-ministro, que também usou o dinheiro para despesas pessoais. Uma das empresas envolvidas foi a OAS, responsável pela construção da Arena das Dunas, sede da Copa do Mundo de 2014 em Natal. As investigações indicam que Alves atuou junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte para atrasar em anos as ações de fiscalização do órgão.