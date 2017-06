Deputado é detido em Brasília

A Polícia Federal prendeu ontem o deputado federal Celso Jacob (PMDB-RJ), no Aeroporto de Brasília. A pena ao parlamentar, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de 7 anos e 2 meses de prisão. O peemedebista foi condenado por falsificação de documento e dispensa de licitação em 2002 para construção de uma creche, quando era prefeito de Três Rios (RJ). De acordo com a denúncia, a prefeitura de Três Rios realizou licitação e procedeu à contratação para a construção de uma creche no município em 2002. Como a empresa vencedora da licitação abandonou a obra sem concluí-la, em 2003, o prefeito decretou estado de emergência, alegando deterioração de patrimônio público para justificar a contratação sem licitação.