Cabify completa um ano e dá descontos em Curitiba

Empresa cria campanha para comemorar os número do primeiro ano de Brasil (foto: Franklin de Freitas)

A Cabify, multinacional espanhola concorrente do Uber, completou ontem seu primeiro ano em atividade no Brasil e tem muitos motivos para comemorar. Operando hoje em oito cidades – entre elas Curitiba -, a empresa tem registrado um crescimento de 80% mês a mês no número de chamadas, o que coloca o Brasil não só como o principal mercado da América do Sul, mas também como o país que tem a operação que cresce mais rápido em todo o mundo.

Em Curitiba, onde vem operando há pouco mais de dois meses, a empresa estaria “bem feliz com os resultados” e acredita que ainda há espaço para crescer mais, embora não fale abertamente em números por questões estratégicas. “Temos uma meta definida e temos atingido as expectativas”, comenta Thais Cunha, general manager da empresa na cidade.

Mas afinal, quais os fatores que explicam o sucesso da empresa em Curitiba? Olhando para o passado recente, alguns podem citar a migração do público que pegava táxis, até tendo em vista os confrontos registrados na cidade quando do início da operação do Uber na região. Ao que tudo indica, porém, a principal vítima não são os taxistas, mas o sistema de transporte coletivo (os ônibus).

Entre março e abril deste ano a Urbs registrou queda de 14% no número de passageiros pagantes, o equivalente à perda de 7,6 milhões de passageiros em um intervalo de um ano. O aumento de R$ 0,55 no valor da passagem, anunciado pelo prefeito Rafael Greca em fevereiro, seria um dos principais motivos, então, não só para a queda no número de pessoas pegando ônibus, mas também para o aumento no número de passageiros buscando outros meios de transporte, como a Cabify.

“A deficiência do transporte público ajuda a explicar (o crescimento da Cabify no Brasil). Falando de Curitiba, uma cidade bem servida no tocando ao transporte público, temos a questão de que a tarifa subiu demais. Então, embora não tenhamos estudos sobre isso, pelas conversas com usuários e motoristas, notamos que esse é um dos principais motivos (para tamanho sucesso”, aponta Thais.

“Temos relatos de muitos passageiros que deixaram de usar o transporte público e adotaram a Cabify para uso compartilhado. Se duas, três pessoas forem pagar a passagem de ônibus, muitas vezes já vale a pena chamar a Cabify, que você não só pode acabar gastando menos como ainda não tem de ficar esperando o ônibus, chega ao local mais rápido, foge da chuva e etc”, finaliza a executiva.

Operação em Curitiba pode crescer até cinco vezes

De acordo com a executiva Thais Cunha, hoje a capital paranaense é o quinto principal mercado no Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A Cabify, porém, estima que a operação na cidade pode crescer ainda mais, tornando-se entre quatro e cinco vezes maior do que é hoje, ultrapassando a capitação gaúcha e se tornando o quarto principal mercado da empresa no país.

“Se compara com Porto Alegre, que é um município em que operamos há bastante tempo, diria que temos espaço para crescer quatro ou cinco vezes mais (em Curitiba). Hoje a Cabify ainda atua num perímetro limitado, mas a ideia é que daqui a alguns meses comecemos a atuar em regiões maiores”, afirma Thais.

Semana de promoções

Para comemorar o seu aniversário de 1 ano no Brasil e também celebrar o Dia dos Namorados (12 de junho), a Cabify preparou uma semana repleta de promoções para os curitibanos. Hoje, por exemplo, diversos carros serão decorados e uma nova categoria, Cabify Anniversary, será criada especialmente para a ação, que oferecerá brigadeiros aos usuários, que poderão ainda brincar com línguas de sogra, chapeuzinhos e plaquinhas para tirar fotos.

Confira abaixo os códigos para participar das promoções.

07 de junho: 70% de desconto das 9 às 16 horas. Valor máximo de R$ 15, válido para três corridas. NOME: 1ANOCABIFYBR

07 de junho: Voucher QUARTALOUCA, com 20% de desconto em duas corridas das 6 às 19 horas. Valor máximo de R$ 15.

07 de junho: Special Zone: 25%off para todas as corridas ida e volta do MON em seu horário de funcionamento

08 a 11 de junho: 50% de desconto das 9 às 16 horas. Valor máximo R$ 10 e válido para 10 corridas. NOME: 1ANOBRASIL

08 e 09 de junho: Ação em parceria com a Imaginarium, na qual dois casais contam suas histórias e visitam lugares importante para eles. O vídeo será divulgado em todas as redes sociais Cabify + Imaginarium. Todos os usuários que utilizarem o código IMAGCABIFY receberão 10%off no e-commerce da Imaginarium. Em paralelo, quem inserir o código MOZAODEIMAGINARIUM nos dias 8 e 9 terão 25% off em 2 corridas das 10h do dia 8 às 18 horas do dia 9.

09 de junho: Ação OFFline Cabify: Modelo Blitz, nas avenidas Coronel Dulcídio, Vicente Machado e Trajano Reis. A empresa entregará brindes e um voucher surpresinha. A ação contecerá das 21 horas até meia-noite.

09 de junho: Voucher Surpresinha, com desconto surpresa de até R$15 para 2 corridas para TODOS os usuários. Válido nos dias de 9 de junho, a partir das 19 horas, até 11 de junho, às 21h.

12 de junho: Voucher OiMozao, com 50% de desconto em duas corridas das 7 até às 20h59