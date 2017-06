Receita abre consulta ao primeiro lote nesta quinta

A Receita Federal abre na próxima quinta-feira, 8, às 9 horas a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2017, ano base de cálculo de 2016. Mais de 1,6 milhão de contribuintes receberão crédito bancário, no valor total de R$ 3 bilhões. O depósito será realizado no dia 16 de junho.

Neste primeiro lote, recebem a restituição os contribuintes que têm prioridade por lei, sendo 1,5 milhão de idosos e 108,5 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. O lote de restituição do IRPF também contempla, em menor número, créditos residuais dos exercícios de 2008 a 2016.

No caso das restituições referentes ao IRPF de 2017 (a maior parte), os valores serão corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic, dos meses de maio e junho deste ano, equivalente a 1,93%. Os lotes residuais, por sua vez, serão corrigidos com a Selic do período, cujas informações estão no site da Receita Federal.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone (146). O órgão disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e à situação cadastral no CPF.

O contribuinte ainda pode acessar o serviço e-CAC para visualizar o extrato da declaração e verificar se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.