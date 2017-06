Fiscal encontra fraude em implantes dentários em Curitiba

Material irregular foi apreendido nas empresas (foto: Foto: Divulgação/ABIMO))

Uma operação conjunta das vigilâncias sanitárias Municipal e Estadual, Anvisa e Polícia Federal contra empresas de implantes odontológicos irregulares foi feita ontem. As equipes visitaram cinco empresas de Curitiba e em uma de Pinhais, na Região Metropolitana.

Em duas empresas de Curitiba, no Alto Boqueirão e na CIC, foram encontradas irregularidades. De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária de Curitiba, Francielle Narloch, foi constatada nos dois locais a fabricação irregular de produtos odontológicos, como implantes, cicatrizantes e componentes para implantes. “As medidas cabíveis foram tomadas, com a interdição da atividade das empresas, lavratura do auto de infração e apreensão do material”, afirma Francielle.

Entre as irregularidades encontradas estão: fabricação sem registro de órgão competente e falta de responsável técnico, licença sanitária e autorização para funcionamento da empresa.

Segundo Francielle, no âmbito municipal, as empresas responderão processos administrativos sanitários. A pena varia de advertência escrita a multa. “Além dos encaminhamentos na esfera administrativa municipal, haverá os encaminhamentos também por parte da Anvisa e da Polícia Federal”, disse a coordenadora.

A ação teve o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos (ABIMO), entidade que representa o setor de fabricantes de equipamentos médicos e odontológicos. Segundo a associação, dos mais de 2 milhões de implantes feitos no país.