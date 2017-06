Chuva causa estragos no PR

Ruas ficaram alagadas com a forte chuva (foto: Franklin de Freitas)

Sete bairros de Curitiba estavam de baixo d’água até a noite de ontem. Segundo as informações do Simepar, em três dias choveu na capital paranaense 102 milímetros de água até ontem. O total é esperado para todo o mês de junho. De acordo com levantamentos da Defesa Civil de Curitiba, Xaxim, Pinheirinho, Santa Quitéria, Cajuru, CIC e Parolin foram os bairros mais afetados. Até o terminal de ônibus do Boqueirão foi tomado pela água.

Mais de mil casas ficaram sem luz ontem à noite, devido a oito desligamentos de energia provocados à forte chuva que caiu sobre a cidade por volta das 16h30. De acordo com a Copel, as áreas mais atingidas foram a região do Parque Barigui, o Parolin e o Uberaba.

Já o relatório da Defesa Civil do Paraná, divulgado às 18 horas de ontem, mostrava estragos causado pelas chuvas em treze cidades: Araucária, Boa Ventura de São Roque, Campo Magro, Candoi, Carambeí, Chopinzinho, Jaguariaíva, Jataizinho, Marilândia do Sul, Palmital, Pinhão, Pitanga, Ponta Grossa, Prudentópolis, Querência do Norte, Reserva Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Wenceslau Braz. São pelo menos 2552 pessoas afetadas, 209 casas danificadas, quatro casas destruídas e 40 pessoas permanecem desalojadas.

Só em Curitiba, são 22 equipes da Secretaria de Obras trabalhando pela cidade, desentupindo bueiros e retirando a vegetação que foi arrastada pela chuva para dentro das galerias e impedir novos alagamentos. Na Regional CIC, o Rio Barigui transbordou e afetou cerca de cem casas da Rua Bernardo Meyer, no bairro CIC.

Na Regional Portão há um grande ponto de alagamento no bairro Parolin. Três barracos caíram e o Rio Guaíra transbordou. Equipes da Guarda Municipal e da Administração Regional prestam atendimento à população.

No início da tarde, a Cosedi inspecionou um muro que caiu no Pilarzinho, na Rua Álvaro Moleta. A residência será interditada e os proprietários notificados.