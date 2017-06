Frio chega no fim de semana

O tempo deve continuar instável nos próximos dias em todo o Paraná, com previsão de queda das temperaturas a partir de sábado (10). De acordo com o Simepar, as chuvas permanecem no Estado até a manhã da sexta-feira (9), acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas (raios), principalmente nas regiões Leste e Nordeste. As chuvas devem cessar um pouco antes, na quinta-feira (8), apenas no Oeste e no Sudoeste.O mau tempo que chegou tímido na segunda-feira (9) ganha força a partir de quarta-feira (7) devido à influência de um sistema de baixa pressão que atua entre o Paraguai e o Norte da Argentina.