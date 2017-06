Hospital Cajuru ganha heliponto

O Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, passa a contar com um heliponto para receber aeronaves transportando pessoas em situação de urgência e emergência. A estrutura, inaugurada pelo governador Beto Richa ontem, custou R$ 3,9 milhões e foi feita integralmente com recursos do Governo do Estado. Além de agilizar a transferência de pacientes em situação de saúde grave, o heliponto também dará mais rapidez para o transporte de órgãos para transplante.

A instalação desta estrutura faz parte das ações da Rede Paraná Urgência, implantada pelo Governo do Estado, que inclui o serviço aeromédico para transporte de pacientes em urgência e emergência. O governador ressaltou a importância de parcerias com hospitais de referência no Estado, para dar eficiência ao serviço de resgate aéreo.

“Para termos uma eficiência maior no programa são necessários hospitais com a estrutura para receber os helicópteros, como o Cajuru, que é um dos principais e mais demandados do Paraná. Com o heliponto, as aeronaves poderão operar aqui, um serviço que certamente vai contribuir para salvar muitas vidas”, afirmou Richa.