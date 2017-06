Três morrem em acidente com sete carros

A chuva de ontem pode ter sido a causa de dois graves acidentes ocorridos ontem na BR-277 e BR-116, na Grande Curitiba. O mais grave deixou um saldo de três mortos, entre as vítimas uma mulher grávida, e o trânsido da BR-277 parado por mais de duas horas.

No quilômetro 137 da BR-277, em São Luiz do Purunã, no município de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, sete veículos, entre eles um caminhão de combustível, se envolveram em um engavetamento. O caminhão foi tomado pelas chamas após explodir.

Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher grávida. Uma outra vítima não resistiu e acabou morrendo no local, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR).

A pista no sentido Curitiba foi liberada parcialmente no final da tarde. Segundo a PRF, a fila no sentido Ponta Grossa chegou a 10 km de congestionamento.

BR-116 — Um tombamento de um caminhão carregado de tinta causou o bloqueio total da BR-116 ontem à tarde.

O acidente aconteceu no quilômetro 134, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal ninguém ficou ferido.