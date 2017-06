Zoo de Curitiba reforça ações para reprodução de ave

Papagaios-de-cara-roxa: há sete casais no zoo, mas nenhum teve filhotes em cativeiro (foto: Carlos Poly/SMCS)

Se tudo correr conforme o esperado, em meados de setembro ou outubro, na próxima primavera, o Zoológico de Curitiba terá novos papagaios-de-cara-roxa. Os animais são o foco, neste ano, das atividades do programa de reprodução de psitacídeos, desenvolvidas pelo Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Hoje, há sete casais da espécie no criadouro do Zoológico. Apesar de terem sido as primeiras aves estudadas, ainda não houve sucesso em sua reprodução. Para tentar mudar essa história, recintos ainda mais reservados, com mais vegetação e mais ninhos, estão sendo providenciados pela equipe parta facilitar a reprodução.

“Trabalhamos também com o reforço da alimentação e no monitoramento da saúde dos animais”, conta a chefe de Fauna do Zoológico de Curitiba, a bióloga Nancy Banevicius. Além do cara-roxa, os papagaios-charão também devem ter atenção para a reprodução agora em 2017. Dois novos casais vieram do Rio Grande do Sul para o projeto, por meio de uma parceria com a Universidade de Passo Fundo.

O objetivo do programa, reforça a bióloga, é ter população viável e áreas verdes para que os animais possam se reproduzir em vida livre. A diretora do departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Marcia Arzua, reforça a importância do projeto. “Garantir esse espaço para a reprodução de espécies ameaçadas é uma das funções primordiais do Zoológico”, diz.

O trabalho de preparação dos recintos para a reprodução acontece nos meses mais frios. Quando começa a esquentar, durante a primavera, é hora de verificar os ninhos em busca de ovos. Os filhotes nascidos passam por exames de sexagem, são identificados e chipados. Caso sejam enviados para novos projetos de reprodução, é possível saber quais são da mesma família e quais podem formar novos casais.

Dos recintos dos pais, eles vão ganhar independência nos voadouros. “Enquanto eles ainda não são encaminhados para outros projetos de conservação e soltura, mantemos o mínimo contato humano com os filhotes”, conta Nancy.