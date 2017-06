Com final dramático, Atlético arranca empate com o Flu no Maracanã

Wanderson e Léo disputam lance: zagueiro do Atlético deixou o estádio de ambulância (foto: Divulgação/Fluminense F.C./Nelson Perez)

O Atlético Paranaense empatou em 1 a 1 com Fluminense, nessa terça-feira (dia 6) à noite, no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, agora com dois pontos. A equipe carioca ficou em terceiro lugar, com dez pontos.

O final da partida foi dramático para o Atlético. Aos 30 minutos do 2º tempo, o zagueiro Wanderson levou um chute no rosto de Renato e caiu inconsciente no gramado. O Atlético já tinha feito as três substituições permitidas e terminou a partida com um jogador a menos. Renato levou amarelo no lance.

Wanderson deixou o estádio de ambulância. Segundo a equipe de atendimento, ele estava consciente quando recebeu atendimento, ainda dentro do Maracanã. Por precaução, foi encaminhado a um hospital.

FATOR CAMPO

O Flu somou apenas duas vitórias nos últimos seis jogos como mandante. Já o Atlético somou apenas uma vitória nos últimos 11 jogos como visitante.

BAPTISTA

O técnico Eduardo Baptista tem agora quatro jogos no comando do Atlético, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota.

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha Weverton, que está com a seleção. Outros desfalques eram Carlos Alberto, João Pedro, Guilherme e Grafite, lesionados. Por desgaste físico excessivo, Thiago Heleno foi poupado e Rossetto começou no banco. O esquema tático foi o 4-1-4-1, com Otávio como único volante. A linha de quatro meias tinha Nikão (direita), Pablo (esquerda), Lucho (centro) e Eduardo Henrique (centro).

O Flu não contava com Pierre, Sornoza, Wellington Silva, Renato Chaves, Gum e Orejuela. O esquema foi o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

Assim como em todos os jogos com Eduardo Baptista, o Atlético começou dominando o jogo e criando chances logo de cara. O gol veio já aos 7 minutos. Lucho enfiou, Jonathan cruzou e Pablo finalizou: 1 a 0. Depois do gol, o time paranaense até tentou manter a postura ofensiva, a marcação avançada e o bom toque de bola no meio. No entanto, o Flu mostrou mais intensidade física a partir dos 15 minutos e empurrou o adversário para a área. O time carioca adotou a bola aérea como principal arma e criou boas chances assim. Aos 32, Scarpa cruzou e Reginaldo cabeceou no canto: 1 a 1. No total do 1º tempo, o Flu cruzou 17 bolas para a área, contra 7 do Atlético. Em finalizações, o “placar” foi 9 a 2 a favor do time carioca.

SUBSTITUIÇÕES

Baptista fez duas substituições no intervalo. Saíram o centroavante Eduardo da Silva e o meia-central Eduardo Henerique. Entraram o velocista Douglas Coutinho e o meia-central Rossetto. O esquema tático seguiu o mesmo 4-1-4-1, mas Pablo virou centroavante e Coutinho atuou na meia-direita. Nikão ficou na meia-esquerda.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético melhorou no 2º tempo e equilibrou o jogo. O Flu perdeu um pouco de intensidade física e atacou menos, mas continuou levando perigo nas bolas aéreas. Aos 20, Lucho saiu lesionado. Entrou o volante Deivid. O esquema seguiu o mesmo. O time paranaense levou algum perigo em contra-ataques, mas pouco incomodou. Aos 30, depois da saída de Wanderson na ambulância, Deivid virou zagueiro e o Atlético ficou no 4-4-1. O time paranaense conseguiu uma marcação forte e compacta, anulando assim a pressão final do Flu. E ainda teve a chance da vitória aos 51, quando Coutinho deixou Nikão em boa posição na área, mas ele chutou para fora.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 49% de posse de bola, 6 finalizações (1 certa), 81% de precisão nos passes e lançamentos e 4 escanteios. O Fluminense somou 13 finalizações (7 certas), 82% de precisão nos passes e 8 escanteios. Os dados são do WhoScored.

FLUMINENSE 1 x 1 ATLÉTICO

Fluminense: Júlio César; Lucas (Matheus Alessandro), Henrique, Reginaldo e Léo; Luiz Fernando (Marcos Junior), Wendel, Renato, Gustavo Scarpa e Richarlison (Pedro); Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio; Nikão, Eduardo Henrique (Rossetto), Lucho (Deivid) e Pablo; Eduardo da Silva (Douglas Coutinho). Técnico: Eduardo Baptista

Gols: Pablo (7-1º) e Reginaldo (32-1º)

Cartões amarelos: Lucho, Jonathan, Santos (A). Richarlison, Léo, Renato (F).

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG)

Público: R$ 13.029 (14.843 total)

Renda: R$ 255.900,00

Estádio: Maracanã, no Rio

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Richarlison cruza rasteiro da direita. Jonathan bloqueia o chute de Henrique.

7 – Gol do Atlético. Lucho lança. Jonathan recebe na direita e cruza rasteiro. Pablo completa na pequena área.

9 – Jean cruza. Richarlison cabeceia no canto. Santos espalma.

12 – Luiz Fernando chuta de longe. Santos segura.

32 – Gol do Flu. Escanteio. A bola chega até Scarpa, que cruza. Reginaldo chega antes que Eduardo Henrique e cabeceia no canto.

37 – Contra-ataque. Scarpa chuta de fora da área. Santos segura.

Segundo tempo

4 – Renato cruza. Henrique Dourado cabeceia para fora.

10 – Douglas Coutinho tenta da meia-lua. A bola passa perto.

48 – Scarpa chuta de longe. A bola vai sobre o gol.

51 – Coutinho puxa o contra-ataque. Nikão recebe na área, finta o zagueiro e chuta para longe.