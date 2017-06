Vinícola une doces e vinho para o dia 12

Kit 1 Kit 2

Uma opção para a data, ainda dentro desta linha artesanal, mas com a presença de itens mais industrializados é oferecido pela Família Fardo Vinícola, que fica em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Os kits são comercializados a partir de R$ 99 e podem ser comprados na loja física (na Rodovia BR-116, nº 550, km 69, Quatro Barras) ou na loja virtual: http://familiafardo. com.br/lojavirtual.

Os pedidos devem ser solicitados com antecedência até o dia 8 de junho, com retirada do kit nos dias 10 e 12 de junho na Vinícola ou entrega em domicílio, com a taxa de entrega para toda Curitiba e região metropolitana no valor de R$ 20.

Para paladares mais açucarados, a sugestão é o kit composto pelo espumante Moscatel, Linha Alegria, acompanhado de deliciosos macarons, biscoitos amanteigados, damascos banhados no chocolate meio amargo, barras de chocolate branco recheadas com pistache e castanhas, além de chocolate ao leite em formato de rolhas.

Já para aquele paladar não tão doce assim, a Vinícola possui o kit composto pelo rótulo Malbec 2015, da Linha Casa, que harmoniza perfeitamente com o queijo brie acompanhado da geleia de frutas vermelhas. Há também castanhas, rolhas de chocolate ao leite e um saca-rolhas de bolso (dois estágios), modelo sommelier. Os produtos são elaborados pela Patissêrie Nina Romano. Todo em chocolate belga.

Além das opções especiais, há dois outros kits compostos por bebida mais taças. Uma sugestão é o rótulo Malbec 2015, estilo jovem e aroma intenso, acompanhado de duas taças em cristal, modelo ISO. A outra é o espumante Moscatel, elaborado a partir da uva moscato, acompanhado de duas taças em cristal, modelo flute. A indicação da Vinícola é que o Malbec seja servido entre 14 a 16 graus celsius. Já a temperatura ideal para o espumante fica entre 5 e 6 graus celsius.

Vale degustação — Na compra de qualquer kit, o casal é contemplado com um voucher, com 50% de desconto, válido para a degustação Trinna. Nela está incluso a visitação da estrutura acompanhada de um enólogo ou responsável, que dará dicas e informações sobre os rótulos, além de o visitante ter a opção de escolher entre a degustação da linha de vinhos leves ou a degustação de vinhos mais estruturados.