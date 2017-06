Presentes artesanais para o Dia dos Namorados viram tendência

Caixas de alfajores de doce de leite, chocolates belga e frutas vermelhas: para adoçar a vida dos apaixonados (foto: Franklin de Freitas)

Na próxima segunda, dia 12, será comemorado o Dia dos Namorados. Para quem ainda não definiu qual presente dar o seu par, uma opção são os produtos artesanais, confeccionados especialmente para a data. Além de ter a certeza que os presentes serão únicos, o comprador acaba ajudando a o comércio local.

Uma destas artesãs é Sabrina A Ghignone, proprietária do Atelier A Bailarina Doçaria. O espaço é especializado em bolos, brownies, cookies, tortas e doces e para a data montou dois kits, que podem ser encomendados até o dia 9. Uma delas é uma caixa de 10x10 por R$ 22, com duas opções de doces: 4 mini alfajores de doce de leite ou 1 coração de pão de mel com recheio de geleia de frutas vermelhas banhado no chocolate ao leite.

A outra é um coração de chocolate (ao leite) de colher Love, com 350 gr. O presente sai por R$ 38, e a artesã oferece três opções de recheios: brigadeiro belga, ninho com nutella e brigadeiro belga e geleia de frutas vermelhas. “Quem optar por levar os dois kits, paga R$ 58”, conta Sabrina. As encomendas podem ser feitas pelos números (41) 98824 7402 e (41) 99259 6269. A Bailarina Doçaria fica na rua Alberto Folloni, 1.809, no Ahú. O local também abriga um pequeno salão de chá.

Uma outra opção bastante original é um combo de carticatura de uma foto do casal, em papel formato A3 e uma caneca, camiseta ou garrafinha de água com a estampa da caricatura a partir de R$ 120. A sugestão é do artista João Lima, da Riscos e Rascunhos Arte. O prazo para a encomendas deve ir até sexta-feira.

“Como a demanda está grande, vou ver se consigo pegar mais encomendas depois de sexta”, disse. O contato para encomentadas é (41) 3604 6102.