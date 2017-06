Aliados de Temer querem instalação de CPMI da JBS até quinta-feira

DANIEL CARVALHO E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados que estiveram com o presidente Michel Temer nesta terça-feira (6) defenderam que a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) da JBS seja instalada até esta quinta-feira (8). A comissão, formada por deputadas e senadores, é destinada a investigar denúncias referentes ao grupo J&F, controlador da JBS. Governistas já começaram a desenhar a estratégia jurídica a ser adotada na CPMI, que deve ter o Ministério Público e até o STF (Supremo Tribunal Federal) como alvo. Um aliado do Planalto disse em reserva à reportagem, por exemplo, que não descarta a convocação do ministro Edson Fachin para explicar sua relação com a cúpula da JBS quando estava em campanha para ingressar na Suprema Corte. A base governista já apresentou à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) questionamentos ao ministro. Ele não é obrigado a responder à CCJ, mas precisa comparecer se convocado por uma comissão parlamentar de inquérito.