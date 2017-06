Paraná Clube sai na frente, mas leva gol no fim e cede empate ao Londrina

O técnico Cristian de Souza, do Paraná Clube: quatro gols pró e três contra (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná Clube saiu na frente, mas não segurou o resultado e cedeu o empate em 1 a 1, nesta terça-feira (6) à noite, no estádio do Café. O Jogo era válido pela 5ª rodada da Série B do Brasileirão. E era a terceira tentativa do time da capital em vencer em Londrina apenas neste ano.

Pela 3ª vez neste ano, Paraná e Londrina se enfrentaram no Estádio do Café. A Série B era a terceira competição diferente. Pelo Estadual, houve empate em 2 a 2. Pela Primeira Liga, o Tubarão venceu por 2 a 1.

TABELA

Com o resultado de terça-feira, o Paraná foi a 6 pontos, em 14º lugar. Se tivesse vencido, estaria em 6º lugar. O Londrina tem 5 pontos e está em 16º.

Foi o 4º gol marcado pelo Paraná Clube em cinco jogos na Série B. Por outro lado, o time foi vazado apenas três vezes, incluindo o jogo de terça-feira. Nas outras quatro partidas, o time só sofreu gols na derrota frente ao Juventude, por 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Paraná Clube recebe o Guarani, na Vila Capanema. O jogo está marcado para as 16h430 deste sábado (10). O Londrina enfrenta o Santa cruz em Recife, nesta sexta-feira (9), às 20h30.

ESCALAÇÃO

O Paraná não tinha o goleiro Leo e os meias Renatinho e Biteco, todos lesionados. Além disso, viu uma debandada de cinco jogadores na última segunda-feira, sendo o principal deles o volante Alex Santana. Com tais desfalques, o técnico Cristian de Souza armou o time no 4-1-4-1. Felipe Alves era o centroavante e Matheus Carvalho e Robson eram pontas que voltavam para fechar o meio e constantemente trocavam de lado. Eles estavam protegidos pelos volantes Jhony (mais recuado), Leandro Vilela e Gabriel Dias.

PRIMEIRO TEMPO

Com essa formação, o Paraná começou mantendo a posse de bola, com marcação e pressão sobre o adversário. Conseguiu alguns escanteios e cruzamentos, mas não chegou a finalizar com precisão.

O primeiro gol do jogo, aliás, foi um exemplo desse cenário. Aos 33 minutos, Robson roubou uma bola no meio e serviu Felipe Alves, que cruzou rasteiro. O zagueiro Silvio cortou e tirou todos da jogada. A bola sobrou para Gabriel Dias, que tinha o gol vazio à sua frente e não perdoou. Foi a única finalização certa do Paraná na primeira etapa. Do outro lado, o Londrina pouco ameaçou, mas chegou a acertar uma bola na trave, com Jonatas Belusso. No fim, os dois times finalizaram seis vezes.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Paraná viu o Londrina tomar a iniciativa. Tanto que o goleiro Richard foi forçado a uma defesa difícil aos 6 minutos. Em seguida, Cristian de Souza trocou o atacante Felipe Alves pelo meia Minho – Robson ficou como centroavante. O time da casa trocou Thiago Lopes (ex-Coritiba) por Safirinha (ex-J.Malucelli).

Depois, o jogo voltou ao que estava no 1º tempo. O Paraná conseguiu se segurar melhor em campo, mas sem criar chances de gol. O Londrina, por sua vez, insistiu em cruzamentos para a área, mas levou a pior em quase todos. Aos 32 minutos, o meia Matheus Carvalho deu lugar ao atacante Nathan. Depois, Murilo Rangel substituiu Gabriel Dias. O Paraná controlava o jogo, mas falhou aos 46 minutos e Arthur empato, com um chute no ângulo. Os jogadores do Paraná pediram impedimento, mas Nathan dava condição de jogo.

Ao todo, o Paraná finalizou nove vezes (três certas), enquanto o Londrina somou 10 finalizações (três certas e uma na trave).

LONDRINA 1 x 1 PARANÁ CLUBE

LONDRINA

César; Lucas Ramon (Carlos Henrique), Silvio, Matheus e Ayrton; Germano (Rafael Gava), Jardel e Thiago Lopes (Safirinha); Arthur, Marcinho e Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencati

PARANÁ CLUBE

Richard; Cristovam, Eduardo Brock, Rayan e Assis; Jhony, Leandro Vilela, Gabriel Dias (Murilo Rangel), Matheus Carvalho (Nathan) e Robson; Felipe Alves (Minho). Técnico: Cristian de Souza

Gols: Gabriel Dias (33-1º), Arthur (46-2º)

Cartões amarelos: Felipe Alves, Robson, Lucas Ramon,

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Renda: R$ 18.246

Público: 926 (pagante), 1.124 (total)

Local: Estádio do Café, em Londrina, terça-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

3 – Jhony cobra falta de longe. A bola assusta, mas vai por cima

6 – Assis rouba bola, puxa contra-ataque e toca para Felipe Almeida, que cruza. Assis bate prensado com defesa e manda fora

9 – Ayrton cruza da esquerda. Arthur finaliza e Assis trava

24 – Jonatas Belusso domina e chuta de fora da área. A bola sai à direita do gol

26 – Robson puxa contragolpe, chuta em cima da marcação e depois finaliza para fora

27 – Germano bate de fora da área. A bola iria fora, mas Richard cai e pega

28 – Leandro Vilela domina na meia-lua e chuta à esquerda do gol

29 – Após jogada pela direita, Jonatas Belusso recebe na área e chuta forte. A bola bate na trave esquerda

33 – Gol do Paraná. Felipe Alves recebe de Robson e cruza rasteiro da direita. Silvio tenta cortar e tira a bola do alcance do goleiro. Gabriel Dias completa para dentro

43 – Arthur domina fora da área e bate mal, para fora

46 – Marcinho bate de fora da área, com força. Richard defende

SEGUNDO TEMPO

6 – Lucas Ramon ergue a bola à área. Thiago Lopes cabeceia para baixo e Richard faz grande defesa

15 – Assis cobra falta para a área e o goleiro afasta. Depois, Assis bate a gol e César defende em dois tempos

16 – Após cruzamento, Jonatas Belusso tenta finalizar com o calcanhar erguido, ao estilo “escorpião”. A bola vai por cima

20 – Arthur arrisca de fora da área. A bola resvala na defesa e sai em escanteio

29 – Matheus Carvalho arrisca jogada individual e manda por cima

31 – Robson cobra falta. César defende, mas se atrapalha com a bola e a deixa sair em escanteio

46 – Gol do Londrina. Arthur recebe no bico da área, dribla Assis e manda no ângulo