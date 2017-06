“O vídeo é assustador”, diz técnico do Atlético

Renato, do Flu, acerta o rosto de Wanderson, do Atlético (foto: Reprodução/PFC)

O técnico do Atlético Paranaense, Eduardo Baptista, desabafou durante a entrevista coletiva após o empate com o Fluminense, no Maracanã. Ele demonstrou indignação com a arbitragem, que deu apenas cartão amarelo para Renato, do Flu, que chutou o rosto do zagueiro Wanderson, do time paranaense. O jogador deixou o estádio em uma ambulância.

“Foi um lance pesado. A gente sofre a falta e a gente foi punido pela arbitragem. É um nocaute de UFC. A gente não tinha mais nenhuma alteração. A gente sofre a falta e perde um jogador. Faltou um pouquinho de critério. Pedem tanto fair play da comissão técnica e dos atletas, mas faltou o juiz ter esse fair play. Se vocês verem o vídeo, o vídeo é assustador. E simplesmente ele dá um amarelo. Tem muita coisa que precisa ser revista”, disse.

Baptista confirmou que Wanderson não sofreu lesão grave e se recupera bem.

Sobre o jogo, lamentou o calendário do futebol brasileiro. “Como vão cobrar futebol decente com quatro jogos em nove dias? São quatro decisões. Pegamos Flamengo, Santa Cruz, Coritiba e Fluminense. Mas fico feliz pela entrega dos atletas”, reclamou.

“Tenho que enaltecer a luta dos atletas. Eles mostraram, principalmente no segundo tempo, uma luta. Fizemos 1 a 0 e estávamos bem. E deixamos de jogar um pouquinho. Preferimos dar a bola para o Fluminense do que jogar. Com a saída do Wanderson as coisas ficaram complicadas. Daí foi a garra dos atletas. Com um pouquinho mais descansado a gente teria saído com a vitória”, completou.