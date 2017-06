Fluminense empata com o Atlético-PR

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Atlético-PR ficaram no 1 a 1 nesta terça-feira (6), no Maracanã, em jogo que abriu a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca perdeu a oportunidade de se isolar na liderança da competição —divide a ponta com Corinthians e Chapecoense, que jogam nesta quarta (7) e quinta (8), respectivamente. Já o clube rubro-negro segue sem vencer no Brasileiro e ainda está na zona do rebaixamento.

O primeiro tempo foi de duas equipes que tentaram atacar. Com boas jogadas de parte a parte, Fluminense e Atlético proporcionaram um jogo muito agradável no Rio de Janeiro. Aos 7min, Pablo aproveitou ótimo cruzamento de Jonathan para abrir o marcador para os atleticanos.

Os cariocas não se abalaram e mantiveram o ritmo ofensivo, tentando penetrar a sólida zaga rival. O gol de empate do Fluminense saiu aos 32min. Gustavo Scarpa cruzou e Reginaldo cabeceou sem chance para o goleiro Santos. A metade final da partida seguiu uma toada parecida, com os dois times tentando sair de campo com a vitória. Sem muitas opções no banco e com algumas peças machucadas, Abel Braga resistiu o quanto deu e lançou Matheus Alessandro, Marcos Jr. e Pedro.

Já o técnico Eduardo Baptista, com muitos desfalques, fez todas as trocas até aos 20min, o que complicou o time pouco depois. Aos 29min, Renato tentou uma bicicleta e acertou Wanderson, que caiu desacordado e com a boca sangrando.

O zagueiro foi removido por uma ambulância e saiu de campo com um colar cervical. Os paranaenses, então, foram até o final da partida com um a menos. Com o passar do tempo, o desgaste físico falou mais alto e o nível técnico da partida caiu.

O árbitro ainda deu 10 minutos de acréscimo, mas não foi o bastante para os times alteraram a igualdade no placar. O resultado fez justiça às duas equipes, que, ainda que com estilos diferentes, tentaram a vitória ao longo dos 90 minutos de partida. No sábado (10), o Fluminense visita o Palmeiras.

O Atlético, por sua vez, recebe o Santos no domingo (11) —em partida que deve marcar a estréia de Levir Culpi no comando santista.

FLUMINENSE Júlio César, Lucas (Matheus Alessandro), Reginaldo, Henrique e Léo; Luiz Fernando (Marcos Jr.), Wendel e Renato; Gustavo Scarpa, Richarlison (Pedro), Henrique Dourado. Técnico: Abel

ATLÉTICO-PR Santos; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Eduardo Henrique (Matheus Rossetto), Otávio e Lucho González (Deivid); Nikão, Pablo e Eduardo da Silva (Douglas Coutinho) Técnico: Eduardo Baptista

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Lucho González, Jonathan, Santos (CAP); Richarlison, Léo, Renato (FLU)

Gols: Pablo (CAP), aos 7min, e Reginaldo (FLU), aos 32min do primeiro tempo