Casa da Leitura se dedica ao folclore brasileiro

A Casa da Leitura Marcos Prado, no Alto Boqueirão, promove em junho uma programação especial voltada aos contos tradicionais do folclore brasileiro. As sessões acontecem às quartas-feiras, com orientação dos mediadores de leitura Samuel Rodrigues Teixeira e Sinval Hortelan Júnior.

O ciclo Contos Maravilhosos do Folclore Brasileiro começa hoje. com a leitura da obra O Sargento Verde, a partir da narrrativa recolhida por José Lins do Rego e publicada no livro Histórias da Velha Totonia. No dia 14 serão abordados contos de encantamento brasileiros recolhidos e publicados por Luís da Câmara Cascudo em seu livro Contos Tradicionais do Brasil.

Os contos brasileiros tradicionais de terror serão o tema do encontro do dia 21 de junho. Os contos apresentados são baseados nas histórias tradicionais publicadas pelo autor Ricardo Azevedo em seus livros Contos de enganar a morte, No meio da noite escura tem um pé de maravilha e Meu Livro de Folclore. Para o último encontro do ciclo foram reservadas as divertidas histórias de Pedro Malasartes, um dos mais tradicionais personagens da tradição oral brasileira.



Serviço:

O quê: Ciclo de contação de histórias – Contos maravilhosos do folclore brasileiro

Onde: Casa da Leitura Marcos Prado R. Pastor Antônio Polito, 2.200 – Alto Boqueirão

Quando: 7 de junho, às 15h30 - Leitura da obra O Sargento Verde – José Lins do Rego

14 de junho, às 14h30 – Leitura da obra Contos Tradicionais Entrada franca