ATUAÇÕES: Gabriel dias é o destaque do Paraná. Veja notas

Gabriel Dias comemora: ele marcou o gol do Paraná (foto: Reprodução)

Autor do gol diante do Londrina, o volante Gabriel Dias foi o destaque do Paraná Clube na noite desta terça-feira (6). O time da Capital saiu na frente, mas levou um gol no fim e cedeu o empate em 1 a 1.

Richard (6,0)

Sem culpa no gol. Uma boa defesa. Arrojado nas saídas pelo alto, para o bem e para o mal

Cristovam (6,0)

Limitou-se a defender. Levou alguns sustos pelo seu setor

Eduardo Brock (6,5)

Alguns errinhos, mas ganhou a maioria das jogadas

Rayan (6,0)

Atuação razoável, com destaque para as jogadas aéreas

Assis (5,5)

Participativo, mas levou um drible no fim no lance em que saiu o gol do Londrina

Jhony (6,0)

Marcou bem e deu um chute a gol com relativo perigo

Leandro Vilela (6,0)

Eficientge na marcação, mas errou alguns passes

Gabriel Dias (7,0)

Marcou bem, articulou jogadas e marcou um gol “de centroavante”

Murilo Rangel (sem nota)

Entrou aos 38-2º. Jogou pouco tempo

Matheus Carvalho (5,5)

Preencheu todos os setores do ataque. Pouco fez com a bola no pé

Nathan (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Apareceu pouco

Robson (6,0)

Irregular no 1º tempo, apesar de ter ajudado no gol. Melhorou no 2º tempo

Felipe Alves (6,0)

Mexeu-se por todo o ataque e cruzou a bola para o gol

Minho (5,0)

Entrou aos 8-2º. Fez uma boa jogada no começo e depois sumiu